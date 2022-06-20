Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam dini bütün insanlık için gönderildi, bizler bütün insanlıktan sorumluyuz

"GENÇLERİMİZİ VE NESİLLERİMİZİ ÇAĞIN BİLİNMEZLİKLERİ İÇERİSİNDE SAHİPSİZ BIRAKAMAYIZ"

Erbaş, dünyada son çeyrek asırda teknolojik anlamda büyük ve hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Teknolojinin getirdiği imkanlar, bireysel ve sosyal hayatı son derece hızlı bir şekilde dönüştürmektedir. İletişim imkanlarının baş döndürücü bir hızla gelişmesi, toplumlar ve kültürler arasındaki etkileşimi olağanüstü bir noktaya taşımaktadır. Bu sebeple sizlerden bu alandaki bilgi ve becerinizi de en üst düzeye taşımanızı istiyorum. Özellikle gençlerimizi ve nesillerimizi çağın bilinmezlikleri içerisinde sahipsiz bırakamayız. Doğru bilgi ile donanmış insanlar olarak bizim boş bıraktığımız alanları kirli emellere sahip odaklar tarafından nasıl istismar edildiğini hep birlikte görüyoruz. Unutmamalıyız ki, insanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak, bizim hem kulluk sorumluluğumuz hem de kanuni görevimizdir."