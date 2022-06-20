En acı hediye

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 yıl önce şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in babası Ali Dinçer, babalar gününü buruk geçiriyor. Dinçer, "Oğlumun şehit haberini aldığımda Antalya'dan Konya'ya geldik. O gün de bana aldığı ayakkabı ve gömlek eve gelmiş. Komşularımız üzülmeyelim diye bize 10 gün sonra söyledi. O ayakkabısı halen daha saklıyorum" dedi.Gelininin isteği üzerine şehidin cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedilirken, baba Dinçer'de ailesiyle birlikte Konya'ya yerleşti. Dinçer, 3,5 yaşındaki torunu ile de yakından ilgileniyor.Babalar Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret eden baba Ali Dinçer, oğlunun kendisine aldığı son hediyeyi göstererek gözyaşı döktü.Dinçer, "Oğlum özel günler başta olmak üzere diğer günlerde de bize hediyeler gönderirdi. Biz şehit haberini alınca hemen Konya'ya geldik. Meğer o gün Antalya'daki eve bana gönderdiği ayakkabı ve gömlek gelmiş. Benim hediye aldığından, gönderdiğinden de haberim yoktu. Hediyeyi komşularım almış ve bize 10 gün kadar sonra söylediler. O ayakkabıya gözüm gibi bakıyorum. Oğluma ait özel eşyaların arasında duruyor" diye konuştu.