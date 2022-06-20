Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama!
Giriş Tarihi: 20.6.2022 19:07 Son Güncelleme: 20.6.2022 19:34

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama!

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama!

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 1 Temmuz'da İsveç'te yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceğini belirten Kalın, terör örgütlerinin iki ülkedeki faaliyetlerinin sona ermesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Kalın, "Müzakereler devam edecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İKİ ÜLKEDEKİ FAALİYETLERİ SONA ERMELİ"

1 Temmuz'da İsveç'te yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceğini belirten Kalın, "Terör örgütlerinin iki ülkedeki faaliyetleri sona ermeli. Türkiye'nin taleplerine dönük adımlar atılmalı." dedi.

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK Mİ?

Kalın, "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması konusundaki beklentimizi ilettik. Müzakereler devam edecek. Bundan sonrası karşı tarafın atacağı adımlara bağlı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama | Video

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama!
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