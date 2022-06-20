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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:21

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz

MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz
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