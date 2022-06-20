MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!