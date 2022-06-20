‘Ömrünü ailesinin mutluluğuna adayan tüm babaları tebrik ederim’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesaplarından kutlama mesajları yayımladı.Yüreğiyle, fedakarlığıylaömrünü ailesininhuzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tümbabaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihaletmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ileyad ediyorum.Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklar ile babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum.