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Giriş Tarihi: 20.6.2022

‘Ömrünü ailesinin mutluluğuna adayan tüm babaları tebrik ederim’

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
‘Ömrünü ailesinin mutluluğuna adayan tüm babaları tebrik ederim’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesaplarından kutlama mesajları yayımladı.

ŞEHİTLERİ ANDI
Başkan Erdoğan: Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum.



KORUYUCU AİLE VURGUSU
Emine Erdoğan: Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklar ile babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum.
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‘Ömrünü ailesinin mutluluğuna adayan tüm babaları tebrik ederim’
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