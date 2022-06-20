‘Ömrünü ailesinin mutluluğuna adayan tüm babaları tebrik ederim’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesaplarından kutlama mesajları yayımladı.
ŞEHİTLERİ ANDI
Başkan Erdoğan:
Yüreğiyle, fedakarlığıyla
ömrünü ailesinin
huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm
babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.
Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal
etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile
yad ediyorum.
KORUYUCU AİLE VURGUSU
Emine Erdoğan:
Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklar ile babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum.