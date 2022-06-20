Rum Kesimi’nden büyük skandal! Öcalan’ın kullandığı pasaportta yer alan isim tatbikatta: KKTC’den sert tepki...

GKRY'nin meydan okuyan bu tutumunun sadece bölgedeki huzur ve istikrarı bozmakla kalmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, taraflar arasındaki güvensizliği de derinleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "KKTC, Ada'daki güvenliğinin yegane koruyucusu olan ana vatan Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs Türk halkının siyasi hak ve çıkarlarını koruma kararlılığındadır." ifadeleri de yer aldı.