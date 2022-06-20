Son dakika: Hablemitoğlu suikastinin azmetiricisiydi! Fikret Emek tutuklandı

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı. Gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda, Bozkır'la birlikte özel kuvvetlerde görevli emekli asker Mehmet Narin'in aralarında bulunduğu iki asker tutuklandı.

9 KRİTİK İSME GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda dönemin özel kuvvetler komutanlığında MAK Alay Komutanı olan Mustafa Levent Göktaş, emekli askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Fikret Emek'in de aralarında bulunduğu 9 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Fikret Emek

LEVENT GÖKTAŞ ÖZEL EKİPLE ARANIYOR

Şüphelilerden 8'i yakalanırken, operasyon gecesinde kızının evinde kaldığı öğrenilen dönemin MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş firar etti. Suikastin kilit ismi olduğu belirtilen dönemin özel kuvvetler MAK alay komutanı Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanması için özel ekip oluşturulduğu ve her yerde arandığı öğrenildi.

İSTİHBARAT KISIM AMİRİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

Cinayetin azmettiricilerinden biri olmakla suçlanan dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri emekli Fikret Emek'e nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuksuz yargılamak üzere ev hapsi verildi. Konutu terk etmeme suretiyle tedbir kararı verilen Fikret Emek'e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karara 3 sayfalık gerekçeyle itiraz etti.

CİNAYETİN AZMETTİRİCİSİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 sayfalık itirazın ardından dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri ve cinayetin azmettiricilerinden olduğu ileri sürülen emekli Fikret Emek, yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.