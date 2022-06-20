Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
Giriş Tarihi: 20.6.2022 23:16 Son Güncelleme: 20.6.2022 23:46

Son dakika: Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç

Son dakika: Metin Feyzioğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu’nun sözleri Avrupa’da da suç

Son dakika... Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A haber ekranlarında yayınlanan ve Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç'ta gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Feyzioğlu, CHP'de terörle mücadeleden rahatsız olanların bulunduğunu belirterek, Sezgin Tanrıkulu ile ilgili "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız." dedi. Feyzioğlu, Avrupa'nın her yerinde CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin suç sayılacağını söyledi.

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta önemli konulara yönelik açıklamalarda bulunuyor.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan paylaşıma ilişkin konuşan Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'nun açıklamalarından satır başları...

CHP tabanı Sezgin Tanrıkulu'nun tarzındaki kişilerden de rahatsız.

CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı

Barolar Birliği proje yerine siyaset yapıyor. 6 ayda tek sorun çözemedi. Baro yönetimi kaotik bir ortamda. Barolar Birliği olanı yok etmesin yeter. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan "Erdoğan'ı devireceğiz" diyerek seçildi.

Avrupa'da herhangi bir mahkeme Canan Kaftancıoğlu kararına doğru der.

TÜSİAD tarafından yapılan son açıklamalar: TÜSİAD mili bir duruş sergilemeli, açıklamalarına dikkat etmeli

AHaber CANLI YAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA