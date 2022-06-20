Son dakika: Metin Feyzioğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu’nun sözleri Avrupa’da da suç

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta önemli konulara yönelik açıklamalarda bulunuyor.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan paylaşıma ilişkin konuşan Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız." ifadelerini kullandı.