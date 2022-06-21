SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde ’Kökünü Kurutma Operasyonu’!

Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a götüren ve çevre illere dağıtan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
EN ÜST DÜZEY 2 KADIN GÖZALTINDA
8 ay süren çalışma sonucunda örgütün en üst yönetiminde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi. Bakan Soylu bu 2 kadının gözaltına alındığını duyurdu.
"Kökünü Kurutma" adı verilen ve Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de başlatılan eş zamanlı baskınların, sokak satıcılarına karşı bugüne kadar yapılan Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu olduğu belirtildi.
4 BİN 200 POLİS KATILDI
4 bin 200 polis, 2 helikopter, 20 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonla, kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanması planlanıyor.
Ekiplerce, 292 şüpheliye ait 205 adreste yapılan aramalar sürüyor.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları: Şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Diyarbakır'da metanfetamin başta olmak üzere uyuşturuya yönelik operasyonda, bu operasyonun gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Operasyona 4200 polis katıldı.
Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan baronlar ve baroniçeler gözaltına alındı.