SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde ’Kökünü Kurutma Operasyonu’!

Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a götüren ve çevre illere dağıtan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EN ÜST DÜZEY 2 KADIN GÖZALTINDA

8 ay süren çalışma sonucunda örgütün en üst yönetiminde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi. Bakan Soylu bu 2 kadının gözaltına alındığını duyurdu.