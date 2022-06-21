Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine anlamlı destek

TürkiyeKadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ile beraberindeki heyet, dağa kaçırılan çocuklarını örgütün elinden kurtarmak amacıyla 1022 gündür Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, anneler ile tek tek görüşen ve hikâyelerini dinleyen Erenoğlu, 24 ilden gelen 24 ayrı temsilciyle birlikte anneleri ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve buradaki yürek acısını elbette hissedebiliyoruz. Hepimiz birer anneyiz ve anne yüreğiyle, anne dokunuşuyla birbirimize ne kadar çare olabiliriz diye geldik. Annelere bu acıları yaşatanlar, dilerim bin bir beterini kendi evlatlarıyla hüsrana uğrayarak yaşarlar" dedi.