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Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:13 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:15

MSB duyurdu: Pençe Kilit Harekatı'nda 5 terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Pençe Kilit Harekatı’nda 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede 5 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Harekatın başarı ile sürdüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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MSB duyurdu: Pençe Kilit Harekatı'nda 5 terörist öldürüldü
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