MSB duyurdu: Pençe Kilit Harekatı’nda 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.