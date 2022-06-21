Van Valiliğinden terör şüphelisinin gözaltına alındığı anlarla ilgili görüntülere ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi.

Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay, şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir. M.E.A'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından Jandarma araçlarına taş atılması üzerine, Jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevk edilmiştir. M.E.A, adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."