Büyükşehir Belediyesinin destek olmadığı sel mağdurlarına Gölbaşı belediyesi el uzattı

15 Haziran'daki selden etkilenen mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyeti SABAH'a anlattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zarar gören mahalleleri ziyaret ederek durum tespitinde bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zararın giderilebilmesi için çalışmaların derhal başlaması talimatını verdi.
TÜRE: 6 GÜNDÜR SEL OLMUŞ, EVE ÇAMUR GİRMİŞ BASMIŞ, ASKİ NE ARADI SORDU?
Dede Türe (86): "Bu dere bir yıldır sıkıntı çıkarmaya başladı ve son selde evimizin içine yaklaşık 25 cm su ve çamur bastı. Sel olalı 6 gün oldu muhtara 'Burayı ASKİ'nin yapması gerekir' dedik. Ne gelen var ne giden? 6 gündür sel olmuş, eve çamur girmiş basmış, ASKİ ne aradı sordu? Kanalizasyon kokusu olduğu gibi evin içinde hissediliyor. Sadece bizim değil komşular da aynısını yaşadı. Kanalizasyon tıkalı olduğu için tuvalet gideri zor gidiyor. 4 kanepem, 3 halım, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, buzdolabım hasar gördü. Bizleri jandarma ve Gölbaşı Belediyesi kepçelerini göndererek kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin. Kaymakamlık bir miktar para yatırdı. Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi geldi.
TÜRE: ASKİ BU SORUNU ÇÖZMELİ
Fadik Türe (73): Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan hanımdan, Gölbaşı Belediyesi'nden Alla razı olsun. Bizim en büyük sorunumuz bu derenin biran önce çözüme kavuşması. ASKİ'nin biran evvel bu sorunu çözmesini istiyoruz. Dağdan gelen su ile birleşiyor ve su eve giriyor. Son selde hem dışarıdan hem içeriden eve su girmeye başladı. Mutfağın giderine bez koydum, aldı götürdü. Su yükselince eşimle koltukların üstüne çıkıp çaresizce bekledik. Tam o sırada komşum aradı ve '112'yi aradın mı?' dedi. O panikte hiç aklımıza gelmedi dilim dolaştı. Komşular jandarmayı aramış. Gölbaşı Belediyesi'nin kepçeleri ile geldi ve bahçenin duvarını yıktı. Suyun yönü değişti ve kurtulduk. Gölbaşı Belediyesi temizlik ekiplerini geldi ve boya getirdi. Kaymakam hanım para yardımında bulundu.
TANRIVERDİ: SEL MAĞDURLARINA DESTEK OLDUK
Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara ilinde yoğun yağış uyarılarından sonra ekiplerimiz olası doğal afetler için acil durum pozisyonuna geçmiştir. Yağışlar başlamadan önce yoğun yağmur alacak bölgelerimize dozerler gönderilerek oluşacak zayiatı önlemek veya azaltmak için yoğun çaba sarf ettik. Karaali mahallemizde aldığımız önlemler sonucu olası bir felaketin önüne geçmeyi başarsak bile dere yatağı kenarında bulunan bir hanemiz maalesef olumsuz etkilenmiştir.
Ekiplerimiz kısa bir süre içinde olay yerine giderek; bir vatandaşımızın zarar gören hanesinin su boşaltma işlemi, duvar boyaması ve ev-giriş çıkışının açılmasına, 3 vatandaşımın zarar gören hane yollarının düzenlenerek malzeme serim çalışmasını ivedilikle tamamlamıştır. Buraya Aski biran evvel girmeli dertlerini dinlemeli fakat gelen giden yok. Algı ile bu işler olmaz sosyal medya belediyeciliği yapıyorlar. Ayrıca taşan dere yatakları ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla düzenlenmiştir. Sel mağduru Dede türel ve Fadik Türe'yi başkanımız Ramazan Şimşek'in talimatıyla evlerine gidip yerinde eksikleri gördük. Bize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız."