Büyükşehir Belediyesinin destek olmadığı sel mağdurlarına Gölbaşı belediyesi el uzattı

TÜRE: 6 GÜNDÜR SEL OLMUŞ, EVE ÇAMUR GİRMİŞ BASMIŞ, ASKİ NE ARADI SORDU?

Dede Türe (86): "Bu dere bir yıldır sıkıntı çıkarmaya başladı ve son selde evimizin içine yaklaşık 25 cm su ve çamur bastı. Sel olalı 6 gün oldu muhtara 'Burayı ASKİ'nin yapması gerekir' dedik. Ne gelen var ne giden? 6 gündür sel olmuş, eve çamur girmiş basmış, ASKİ ne aradı sordu? Kanalizasyon kokusu olduğu gibi evin içinde hissediliyor. Sadece bizim değil komşular da aynısını yaşadı. Kanalizasyon tıkalı olduğu için tuvalet gideri zor gidiyor. 4 kanepem, 3 halım, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, buzdolabım hasar gördü. Bizleri jandarma ve Gölbaşı Belediyesi kepçelerini göndererek kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin. Kaymakamlık bir miktar para yatırdı. Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi geldi.