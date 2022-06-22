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Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:34

İletişim Başkanı Altun: Yangına ilişkin yetkililerin açıklamaları esas alınmalı

DHA
İletişim Başkanı Altun: Yangına ilişkin yetkililerin açıklamaları esas alınmalı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili "Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir. Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gerekli teknik incelemeyi başlatmıştır. Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır" dedi.

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İletişim Başkanı Altun: Yangına ilişkin yetkililerin açıklamaları esas alınmalı
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