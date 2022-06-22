Muş’ta ailelerin HDP önündeki eylemleri sürüyor

HDP'nin kapatılması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Çocuklara sesleniyorum; sesimizi duyuyorsanız gelin adalete teslim olun. Askerlerimiz Suriye sınırında çatışmada kiminle çatışıyorlar? Bunlar bizden ne istiyor? HDP'lilerin çocukları şu an hangi okulda okuyorlar, bizim çocuklarımız hangi okulda? Bizim çocuklarımız dağ başında, onların çocukları okullarda. Allah belanızı versin. Siz, bizden ne istiyorsunuz. Gece gündüz çocuklarımızı istiyoruz. Sizin çocuklar niye okuyor, bizim çocuklarımızı niye dağın başına götürüyorsunuz" diye konuştu.