Mersin'in Tarsus ilçesi'nde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün şehir yapılanması ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren ve Tarsus ilçesinde Terör Örgütü adına geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katılan-organize eden, cezaevlerinde terör örgütü üyeliğinden tutuklu ailelerine terör örgütünde çözülme olmaması ve itirafçı olmalarını engellemek amacıyla, bölge esnaflarından zorla para toplayan ve topladıkları bu paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıtan örgüt üyelerinin kurmuş oldukları organize yapı olduğu ortaya çıktı.
Nevruz öncesi gençleri örgütsel eylem yapmasına teşvik eden, hassas noktalara zarar verilmesi talimatını veren ve bu patlayıcıları temin eden örgüt üyeleri, şahısların geçmiş yıllarda polislere silah sıktığı, esnafa zorla kepenk kapattığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği tespit edildi.
Tarsus Polisi'nden PKK/KCK’ya Şahmeran Operasyonu | Video
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmaları kapsamında Tarsus'ta 20 şahsı belirleyerek, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.
Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu | Video
Özel Harekat polislerinin de desteğiyle adreslere 'Şahmeran' ismi verilen şafak operasyonu düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların geçmiş yıllarda polislere silah sıktığı, esnafa zorla kepenk kapattığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği belirlendi.