PKK/KCK’ya Şahmeran Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesi'nde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün şehir yapılanması ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren ve Tarsus ilçesinde Terör Örgütü adına geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katılan-organize eden, cezaevlerinde terör örgütü üyeliğinden tutuklu ailelerine terör örgütünde çözülme olmaması ve itirafçı olmalarını engellemek amacıyla, bölge esnaflarından zorla para toplayan ve topladıkları bu paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıtan örgüt üyelerinin kurmuş oldukları organize yapı olduğu ortaya çıktı.