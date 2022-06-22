Selçuk’taki milyonluk kaçak villalar için suç duyurusu

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, Selçuk Belediyesi'nin tarımsal yapı adı altında, tarla vasfındaki alana 7 villa yapılmasına müsaade etmesi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Girbiyanoğlu, "Selçuk Belediyesi yapmış olduğu bu kanunsuzluğun bedelini ödeyecek!'' dedi.
TARIMSAL AMAÇLI TESİS ADI ALTINDA 7 SÜPER LÜKS VİLLA
Selçuk Belediyesi'nin tarımsal tesis ruhsatı verdiği villalarla ilgili skandal savcılığa taşındı. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, Çamlık Mahallesi'ndeki tarım arazisine yapılan milyonluk 7 villa ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından da konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, ''Tarım arazilerine yapılan milyonluk villaların ruhsatını veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den akla, mantığa uygun bir açıklama bekliyorduk. 'Evet, yanlış yaptık. Olmaması gereken bir şeyi yaptık. Kanunlara aykırı bir ruhsatlandırma yaptık. Çok üzgünüz.' gibi sözler beklerken, hanımefendi sanki öyle bir konu olmamış rahatlığında davranıyor! Kendisine o rahatlığı veren şey her neyse buyursun gelsin kanunlar karşısında da onun yanında dursun! Yapılan aleni bir suç ve herkes bedelini kanun karşısında ödeyecek. Selçuklu hemşehrilerimin bir metrekare arazisini kimse kimseye peşkeş çekemez.'' dedi.
KALE GİBİ MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ
Belediye Başkanlığı makamının millete hizmet etme makamı olduğunu ifade eden AK Partili Girbiyanoğlu, ''Öyle kafanıza göre tarım arazisine milyonluk villa ruhsatı veremezsiniz. Defaatle kirli bir konsorsiyumun ilçenin geleceğini yemek masalarında meze yaptığını söylemiştik. Belediye Başkanına bu akılları verenleri, onunla aynı değirmene su taşıyanları Selçuklu hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Bir suça sessiz olanlar da en az o suçu işlemiş kadar paye alır. Kale gibi milletimizin yanındayız. Haklarını her platformda sonuna kadar savunacağız.'' dedi.
KILIÇDAROĞLU SELÇUK'A GELEMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'in birçok ilçesinde çeşitli programlara katıldığını hatırlatan AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, ''Kılıçdaroğlu, diğer ilçelere giderken Selçuk'a gelemedi, gelemedi. Çünkü talan belediyeciliğinin yaptığı bu kanunsuzluk suratına çarpılacaktı. Selçuk'un PR'cı Belediye Başkanı'nın tüm hayalleri suya düştü. Biz her yerde şunu çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. Kimse bu ülkede kanunlardan üstün değildir. Yasalara uygun hareket etmeyen herkes bedelini ödeyecektir. Bu vesileyle hukukçularımızla konuyu yargıya taşıdık.'' dedi.