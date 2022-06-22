Selçuk’taki milyonluk kaçak villalar için suç duyurusu

KALE GİBİ MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Belediye Başkanlığı makamının millete hizmet etme makamı olduğunu ifade eden AK Partili Girbiyanoğlu, ''Öyle kafanıza göre tarım arazisine milyonluk villa ruhsatı veremezsiniz. Defaatle kirli bir konsorsiyumun ilçenin geleceğini yemek masalarında meze yaptığını söylemiştik. Belediye Başkanına bu akılları verenleri, onunla aynı değirmene su taşıyanları Selçuklu hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Bir suça sessiz olanlar da en az o suçu işlemiş kadar paye alır. Kale gibi milletimizin yanındayız. Haklarını her platformda sonuna kadar savunacağız.'' dedi.

KILIÇDAROĞLU SELÇUK'A GELEMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'in birçok ilçesinde çeşitli programlara katıldığını hatırlatan AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, ''Kılıçdaroğlu, diğer ilçelere giderken Selçuk'a gelemedi, gelemedi. Çünkü talan belediyeciliğinin yaptığı bu kanunsuzluk suratına çarpılacaktı. Selçuk'un PR'cı Belediye Başkanı'nın tüm hayalleri suya düştü. Biz her yerde şunu çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. Kimse bu ülkede kanunlardan üstün değildir. Yasalara uygun hareket etmeyen herkes bedelini ödeyecektir. Bu vesileyle hukukçularımızla konuyu yargıya taşıdık.'' dedi.