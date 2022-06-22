Tahıl krizini de Türkiye çözüyor

RUSYA-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden itibaren barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, krizden kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devrede. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tahıl krizinin çözümü için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katılacağı toplantı yakın zamanda İstanbul'da yapılacak. Bu kapsamda taraflarla son bir kez yüz yüze görüşme yapılacak. Hazırlanan metin üzerinden son detaylar görüşüldükten sonra, dörtlü zirve için gün belirlenecek. Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılması planlanan görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunması bekleniyor. Bu toplantı öncesinde, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Rusya'ya gidecek. Anlaşma imzalandıktan sonra devreye sokulacak plan kapsamında koordinasyon, İstanbul'daki merkezden sağlanacak. Ukrayna ve Rusya merkezde daimi temsilci bulunduracak. Plana göre, seyir hattındaki mayınların dışında kalan 3 noktada güvenli bölgeler oluşturulacak. 6-8 ay içinde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından dünya piyasalarına ulaştırılması hedeflenen yaklaşık 40 milyon ton tahılın yarısının Ukrayna'ya, yarısının da Rusya'ya ait olduğu kaydedildi.