‘Ankara Ulusal İçtihat Forumu’ başladı! Akarca: Refahın teminatı bağımsız yargıdır

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, "İnsan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatı, iyi işleyen bağımsız yargıdır. Toplumun hukuk kurallarına göre barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır" dedi.

Adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu yıl içinde Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen bölgesel içtihat forumlarının, adli yargı sisteminin bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmasına ve sorunların detaylı bir şekilde teşhis edilmesine imkân verdiğini belirten Akarca, düzenlenen Ulusal İçtihat Forumu'nun, yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine, aynı zamanda bu konudaki duyarlılığı daha da artıracağına işaret etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardı olması gerektiğini vurgulayan Akarca, "Hâkimlerin başarısı da tüm hâkimler için eşit şekilde belirlenmiş bu standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir" dedi.