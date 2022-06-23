Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3’er bin liralık destek

Kirişci, "Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz bu yaşamız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesidir. İnşallah bunu yarın rüzgar eğer bu kadar şiddetli olacak bilgisini almamış olsaydık daha fazla ümitvar olacaktık. Ama ümitsiz değiliz, yarın da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kirişci, yaptığı açıklamada, millet olarak zor günlerde böyle bir dayanışmayı sergiliyor olmanın anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Tüm personele ve basın mensuplarına da teşekkür eden Kirişci, herkesin çalışmalara emek verdiğini, katkı sunduğunu ifade etti.