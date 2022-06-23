Bir asırlık dostluk

Türkiye ile Suudi Arabistan, yaklaşık bir asır öncesine dayanan diplomatik ve ekonomik ilişkiler ile çeşitli alanlardaki işbirliğini karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ilerletmeyi hedefliyor. Ankara ile Riyad arasındaki diplomatik ilişkiler, 1929'da imzalanan "Muhadenet Muahedesi (Dostluk Anlaşması)" ile başladı.Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı tanımasıyla iki ülke arasında 3 Ağustos 1929'da imzalanan Dostluk Anlaşması, 31 Mayıs 1930 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye ve Suudi Arabistan, üst düzey karşılıklı ziyaretlerle ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi kuruluşlar vasıtasıyla temaslarını sürdürüyor. Dönemin Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz el Suud, 1966'da Müslüman ülkelerin birliği çabaları doğrultusunda Türkiye'yi ziyaret etti. Irak-İran Savaşı'nın yaşandığı döneme denk gelen 1984-1990 arasında iki ülke ortak çıkarlar doğrultusunda yeni bir yakınlaşma sürecine girdi. 11 Ekim 2003'te "Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi" kuruldu.Dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud, 8 Ağustos 2006'da Türkiye'ye 50'den fazla iş insanıyla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014'te seçilmesinden aylar sonra, Ocak 2015'te Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un yönetime gelmesiyle Türkiye- Suudi Arabistan ilişkileri yeni bir ilerleme kaydetti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2015 yılında 3 zirve gerçekleşti. AA