Helikopter kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Türkiye’ye getiriliyor



Altuğ Erbil'in cenazesi 24 Haziran Cuma günü Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi 24 Haziran Cuma günü Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi 24 Haziran Cuma günü Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise doğrudan memleketi Adana'ya ulaştırılacak ve 24 Haziran Cuma günü öğle namazından önce Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi - Mustafabeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecek

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuş, helikopterin enkazını ise 11 Haziran'da bin 922 metre yükseklikte Cusna Tepesi'nde ulaşılmıştı.

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