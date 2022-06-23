İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Dünya Kadın Mühendisler Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kadın Mühendisler Günü mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya, "Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan kadın mühendislerimizi kutluyorum. Ülkemizin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan kadın mühendislerimizi kutluyorum✍️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 23, 2022
Ülkemizin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum💐#DünyaKadınMühendislerGünü pic.twitter.com/GzXr2Kz2pD