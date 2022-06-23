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Giriş Tarihi: 23.6.2022 12:56

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Kadın Mühendisler Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Dünya Kadın Mühendisler Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Vali Yerlikaya, "Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan kadın mühendislerimizi kutluyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kadın Mühendisler Günü mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya, "Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan kadın mühendislerimizi kutluyorum. Ülkemizin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Kadın Mühendisler Günü mesajı
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