Muğla Valisi Tavlı yangın söndürme ekiplerini ziyaret etti

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Koyundaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ciğerlerimizi dağlamaya devam ediyor. Yedi adalar mevkiinde 21 Haziran'da çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kızıla boyarken, yangınla mücadele topyekun devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, Devlet Su İşleri (DSİ), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri ve TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi. Vatandaşlar ve gönüllüler de yangın bölgesine koşarak birlik içerisinde alevleri söndürmeye çalıştı.

Marmaris yangınında üçüncü güne girilirken, alevler rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak yayılma devam ediyor. Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla ilerleyen alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Yoğun çabaya rağmen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, psikososyal destek için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınına müdahalenin sürdüğü Marmaris'te yer ekiplerini ziyaret edip çalışmalara destek verdi. Vali Tavlı, karada soğutma çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Tavlı, soğutma çalışmalarını yürüten çok sayıda orman işçisi ve gönüllülere moral verdi.