Sabah, çevre katliamının peşine düştü... İşte İstanbul’daki hafriyat katliamı

"İnşaat alanlarından çıkarılan kamyonlar bir havuzdan geçirilerek lastiklerinin yıkanmış ve taş var mı kontrollerinin yapılması lazım. Tabii yüküne bağlı olarak arka kapaktan akan sıvı, çamur yolları daha tehlikeli hale getiriyor daha kaygan hale getiriyor ve lastiklerden gelen taş arkadan gelen araç sürücüleri için çok büyük tehlike oluşturuyor. Orta şerit ihlali artık o kadar alışılan bir duruma geldi ki diğer sürücüler bunu kabullenmiş vaziyette. Trafiğin kontrolü ne yazık ki istenilen düzeyde değil zaten sektör sürücülere ne kadar hızlı olursan o kadar para kazanırsın mantığı ile sefer başı mantığıyla çalıştırıyor."