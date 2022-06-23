Sabah, çevre katliamının peşine düştü... İşte İstanbul’daki hafriyat katliamı

İstanbulluları isyan ettiren bazı hafriyat kamyonu sürücüleri bir kez daha "pes" dedirtti. Sol şeritten giden kamyon sürücüsü 111 Km hız yaptı yani hız sınırını yüzde 50'den fazla aştı. Kimisi plaka takmadan trafiğe çıktı, kimisi yüklediği yükün çamurunu yola akıttı diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. Bazıları da döküm alanları yerine ya şehir merkezini, ya da doğayı tercih etti ve çevre katliamı yaptı.
İNŞAAT ALANINDAN ÇIKARKEN KAMYONLARIN YIKANMASI GEREKİYOR
Kural tanımayan trafiği tehlikeye atarak diğer sürücülerin kaza riskini artıran hafriyat kamyonu sürücülerinin hatalarını, İleri Defansif ve Güvenli Sürüş Teknikleri uzmanı Ethem Genim, böyle değerlendirdi:
"İnşaat alanlarından çıkarılan kamyonlar bir havuzdan geçirilerek lastiklerinin yıkanmış ve taş var mı kontrollerinin yapılması lazım. Tabii yüküne bağlı olarak arka kapaktan akan sıvı, çamur yolları daha tehlikeli hale getiriyor daha kaygan hale getiriyor ve lastiklerden gelen taş arkadan gelen araç sürücüleri için çok büyük tehlike oluşturuyor. Orta şerit ihlali artık o kadar alışılan bir duruma geldi ki diğer sürücüler bunu kabullenmiş vaziyette. Trafiğin kontrolü ne yazık ki istenilen düzeyde değil zaten sektör sürücülere ne kadar hızlı olursan o kadar para kazanırsın mantığı ile sefer başı mantığıyla çalıştırıyor."
ŞEHİR MERKEZİNE KAÇAK HAFRİYAT DÖKTÜLER
Çevre katliamı yapan hafriyat kamyonu sürücülerine ceza kesildiğini ancak bu cezaların caydırıcı olmadığını belirten Genim, Türkiye'de sürücü eksikliği olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:
"Sürücüler artık kaçak değil neredeyse alt mahalleye dökerek kendi inşaat alanını temizlemeyi planlayan bir resim bu. Ceza kesiliyor fakat cezalar caydırıcı olmadığı için firmalar en kısa mesafedeki sahaları kullanmakta bir sakınca görmüyorlar ama tabii bu da çevreye büyük bir zarar veriyor. Türkiye'deki sürücü açığı nedeni ile bu sürücüler ehliyetsiz olarak sefer yapmaya devam ediyorlar ve sürücüler risk almayı gözlerinde büyütmüyor ve dolayısıyla sürücüler her türlü riski alıyor."
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN YANI SIRA TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYORLAR
Sol şeritten 111 km hızla giden hafriyat kamyonu sürücüsü hız sınırını yüzde 50'den fazla aşarak diğer sürücüleri tehlikeye atmasının yanı sıra şerit ihlali de yaptı. Genim, hafriyat kamyonlarının bakımı zamanında yapılmıyor dedi ve şunları ifade etti:
"Genel olarak bu araçların görsel olarak baktığınız zaman bakımlarının yapılmadığı her halinden anlaşılıyor. Zaten bu araçlar 7/24 çalışıyor dolayısıyla bu araçların mutlaka çok ciddi teknik kontrollerden geçirilmeleri lazım çünkü bunlar 30,40 tonluk araçlar. Özellikle fren sistemleri çok sık kontrol edilmeli diye düşünüyorum."