Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cüler yakalandı: Aralarında FETÖ elebaşının yeğeni de var
Giriş Tarihi: 23.6.2022 08:54 Son Güncelleme: 23.6.2022 08:56

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cüler yakalandı: Aralarında FETÖ elebaşının yeğeni de var

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı: Aralarında FETÖ elebaşının yeğeni de var

Son dakika haberi... Millİ Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalananalardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ve içlerinde Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in yakalandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cüler yakalandı: Aralarında FETÖ elebaşının yeğeni de var
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