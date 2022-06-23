SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı: Aralarında FETÖ elebaşının yeğeni de var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in yakalandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.