Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 23.6.2022 18:00 Son Güncelleme: 23.6.2022 18:09

Son dakika: Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama

Son dakika: Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Akar, İstanbul'da harekat merkezi kurulması noktasında bir görüşün hakim olduğunu aktardı.

Son dakika haberleri: Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.

"KIRMIZI HAT" DİPLOMASİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirmişti.

TAHIL KORİDORUNDA "İSTANBUL PLANI"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Akar, tahıl koridoru için, "İstanbul'da harekat merkezi kurulması noktasında görüş hakim" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
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