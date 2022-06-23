Soyer, Büyükşehir’i denetleyen Sayıştay Denetçisi’ni Genel Sekreterlik için istedi

MERAK KONUSU OLMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe'nin İstanbul'a gitmesinin ardından yeni süreç başladı. Başkan Tunç Soyer'in kararıyla vekaleten Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı tarafından yürütülen görev için kimin asaleten atanacağı merak konusu olurken kulislere sürpriz bir isim düştü.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN İSTEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Sayıştay Denetçisi olarak uzun yıllardan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesinin geriye dönük iş ve işlemlerini denetleyen müfettiş Cengiz Caba'yı Sayıştay Başkanlığı'ndan istediği öğrenildi.

HENÜZ ONAY ÇIKMADI

Sayıştay Müfettişi Caba'nın henüz geçişi için onay verilmezken Başkan Soyer'in isim üzerinde mutabık kaldığı sızan bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan, Caba'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı araştırmalar ve çalışmalarla ilgili birçok raporu bulunuyor. Geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Caba'nın Sayıştay Başkanlığı tarafından İzmir'e görevlendirildiği biliniyor.

HANGİ DOSYALAR VAR

Caba'nın Büyükşehir Belediyesinde denetlediği dosyalar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı Tam Adaptif Trafik Denetim Sistemi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde inşa edilen ve yüksek mimar Emre Günday'ın yapımı aşamasında 'Edinimin İfasında Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' gibi suçlamalarla Cumhuriyet Savcılığına dönemin büyükşehir bürokratları hakkında suç duyurusunda bulunduğu Balıkçılar Meydanı Projesi, Narlıdere Metrosu, Mavişehir'de halen yapımı süren Opera binası inşaatı ve İZBETON'un tartışmalı ihale dosyaları da yer alıyor.