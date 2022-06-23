Terör örgütü PKK, Irak’ta sivilleri kalkan yapıyor

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesi sakinleri, bölgedeki PKK varlığının sonlandırılmasını istiyor. Amedi'ye bağlı Şeladize kasabasından Adnan Sinci, "PKK son dönemde hava operasyonlarından korunabilmek için halkı kendine kalkan yapıyor." dedi.

Sinci, yaklaşık 5 bin nüfuslu kasabada halkın bu durumdan çok tedirgin olduğunu belirtti.

Amedi kırsalından çok sayıda köylünün PKK nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Sinci, terör örgütünün bölgedeki varlığı sona erdirilir ve güvenlik sorunları çözülürse köylülerin evlerine dönebileceğini söyledi.

"PKK HALKIN NORMAL BİR HAYAT SÜRMESİNE ENGEL OLUYOR"

Duhok İl Meclisi Sekreteri Sıdki Nerveyi de PKK nedeniyle Amedi halkının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

"PKK sivil halkı kalkan yaptığı için Amedi sınırları içinde 2 bin köy boşaltıldı." diyen Nerveyi, terör örgütünün varlığından dolayı hükümetin de bölgeye hizmet götüremediğini dile getirdi.

Nerveyi, "PKK 31 yıldır bu bölgelerde halkın normal bir hayat sürmesine engel oluyor." diye konuştu.

"PKK SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

Bölge sakinlerinden siyaset uzmanı Ramazan Kivli ise, "PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) asayiş ve güvenliğini bozmak için doğrudan bir rol üstlenmiş durumda." dedi.

Kivli, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından sonra IKBY'nin şimdi de PKK saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

IKBY Meclisi Duhok Milletvekili Muhsin Doski de Amedi ilçesindeki PKK varlığıyla ilgili parlamento ve hükümete 2 defa rapor sunarak sorunun çözülmesini istediklerini kaydetti.

Doski, "Türkiye, PKK ile mücadelede kararlı. PKK ise bu bölgede sivilleri hedef alıyor. O nedenle PKK buraları boşaltırsa köylüler de döner ve yaşam normalleşir." ifadelerini kullandı.