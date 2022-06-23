Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni tutuklandı

Yasa dışı yollarla Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışana 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarında FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen de tespit edilmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ve diğer şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilmişti.