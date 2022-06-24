Haberler Gündem Haberleri 12 ilde DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Giriş Tarihi: 24.6.2022 08:50 Son Güncelleme: 24.6.2022 09:20

12 ilde DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
12 ilde DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi... DEAŞ terör örgütüne nakdi yardımda bulunduğu ortaya çıkan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işledikleri aktarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, maddi yardım gönderdikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporlarında şüphelilerin ailelere 'infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım' gibi açıklamalarla para gönderdiği tespit edildi.

ÖRGÜTSEL MADDİ YARDIM

MASAK raporlarıyla tespit edilen şüphelilerin banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarıyla Türkiye'de olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam gibi açıklamalarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunduğu belirlendi.

12 İLDE OPERASYON

DEAŞ terör örgütüne nakdi yardımda bulunduğu ortaya çıkan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işledikleri aktarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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12 ilde DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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