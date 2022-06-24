Alanya’da 3 noktada yangın çıkardı, 4’üncü yerde suçüstü yakalandı

ANINDA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın söndürme ekipleri, Asmaca Kepez Sokak mevkisinde yaklaşık 5 metrekare, Çalıkoluk mevkisinde yaklaşık 5 metrekare, Ardıç Evliya mevkisinde 15 metrekarede çıkan orman yangınlarına anında müdahale etti. Bir grup, yangınlara müdahale ederken, diğer grup da kule görevlisinin yönlendirmesiyle şüphelinin geçebileceği yerleri düşünerek Asmaca köy muhtarını, mahalle esnafını telefonla arayıp, yolların kesilmesini sağladı.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, Halil Yanık olduğu belirlenirken, üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap örnekleri, muhafazaya alındı. Halil Yanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FELAKET OLURDU

Orman ekipleri yangını zamanında fark etmemeleri nedeni ile Alanya'nın büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü kaydetti. Küçük alevleri zamanında fark etmemeleri durumundu Toroğsların en güzel katran ve çam ormanlarının küle dönebileceğini kaydetti. Jandarma ve orman yetkilileri Halil Yanık'ın niçin ormanı yakmak istediği konusunda ise daha sonra ayrıntılı açıklama yapılacağını bildirdi. Halil Yanık'ın savcıda sorgusu sürüyor.