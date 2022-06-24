Algı operasyonları ellerinde patladı! AKM’de Emine Erdoğan’a ’protesto yalanı’

CHP'nin fonladığı medya yine yalan haberde başrolde. Bu kez hedeflerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan var. Emine Erdoğan, dün akşam AKM'de sergilenen bir dans performansı için mesaj yolladı. Salondaki seyirciler ise performansın geç başlaması nedeniyle yuhalayarak duruma tepki gösterdi. CHP'nin fonladığı Cumhuriyet, BirGün, T24, Onedio, halkTV ise "AKM'de seyirciler mesajı okunan Emine Erdoğan'ı yuhaladı" şeklinde servis etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN GERÇEĞİ AÇIKLADI

Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Akmistanbul'da, muhteşem bir Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Performans, maalesef bir gecikme'yle başladı.

Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyeva, programa yaklaşık 40 dakika geç iştirak edebildi. Bu nedenle istenmeyen bir gecikme yaşandı. Akmistanbul'da bulunan izleyiciler bu nedenle rahatsız oldular.

Gösterinin geç başlamasına ilişkin seyircinin alkış tepkisini, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik diye lanse edilmesi akla izana uymadığı gibi çarpıtma ve yalan haberciliğin başka bir örneği olmuştur.

Elde olmayan nedenlerle yaşanan gecikme nedeniyle izleyicilerin yüce gönlüne sığınıyoruz. Gösterilen haklı tepkiyi, bilinçli olarak yanlış yorumlayan, kişiler ve kurumlarla ilişkilendirenleri kınıyor, insafa davet ediyoruz.