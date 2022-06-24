Bakan Kirişçi ile gönüllü ormancı arasında duygusal anlar

Marmaris'te, gönüllü olarak orman yangını söndürme çalışmalarına katılan Ömer Faruk Dengiz ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi arasında duygusal anlar yaşandı. Bodrum'da yaşayan orman gönüllüsü Ömer Faruk Dengiz, Kemal Şahin, ve Atilla Tamdemir, Marmaris'teki orman yangınını duyunca yardıma koştu. Yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Değirmenyanı, Kürdarı ve Yeşilbelde mevkiindeki alevlerle karadan mücadele etti. Ormanlar yanmasın diye hem ekiplere destek verdi. Dengiz ve arkadaşları, yangını büyük oranda kontrol altına alınmasının ardından Değirmenyanı'ndaki yangın koordinasyon merkezine geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman gönüllüsü Dengiz ve arkadaşlarını üzgün ve bitkin halini görünce yanına davet etti. Bakan Kirişçi ile Dengiz arasında duygusal anlar yaşandı. Kirişçi, yangından dolayı büyük üzüntü yaşayan Dengiz'i, sarılarak teselli etti.





ÜLKEM İÇİN, ANNEM İÇİN

Söndürme çalışmalarına katılmayı bir vatani görev olarak gördüğü belirten Dengiz, "Ben Bodrum'da yaşıyorum. Benim burada olmamın nedeni Marmaris'in ve ülkemin yanında olmaktı. Biz aslında turizmde rekabet halinde olsak bile hiç önemi yok. Sonuçta birlik beraberlik içinde olmak için buraya geldim. Marmaris için, annem için, herkes için ülkem için yangınla mücadele ettim. Nem dağın tepesinde hortumları topladım. En ağır işlerden biri hortum. Hortumları taşıdıktan sonra beni halimi görenler hemen yanıma koştu bana su verdi. Çok duygulu bir andı. Tanımadığım kişiler bana çok yardım etti. Hep beraber yangına koştuk. Her şey çok güzel olacak hep beraber başaracağız" dedi.





ÖRNEK DAVRANIŞLARI HERKESİN GÖRMESİ LAZIM

Dengiz ve arkadaşlarının desteklerinin örnek bir davranış olduğunu ifade eden Bakan Kirişçi, "Allah razı olsun. Allah hiçbir coğrafyada yaşatmasın. Sadece Türkiye'de değil. Sizin gibi kardeşlerimizin sayesinde her türlü zorluğun üstesinden geldik. Çok şükür bitti. Ömer kardeşimize gönüllü mücadelesinde dolayı teşekkür ederim. Örnek davranışları herkesin görmesi lazım. Yanlışları kötüleri göre göre tüm toplum yanlış ve kötü insanlardan müteşekkil. Halbuki bizim özümüzde bir meziyet değil, bizim doğal halimiz bu. Bu arkadaşlarımız Türkiye bu kadar güzellik bir arada olmaz. Hayat sürekli yaşam boyu öğrenme diyoruz biz buna inşallah sizleri bir gün Ankara'da güzel bir organizasyonla misafir ederiz" diye konuştu.