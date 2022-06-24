Bakan Varank duyurdu: Başvurular 22 Temmuz’a kadar online yapabilecek

"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı" tanıtımı ve İş Birliği Protokolü" imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, etkinlikteki konuşmasında programın anlam ve önemine işaret ederek, KOSGEB'in, KOBİ'lerin ve üreticilerin en önemli destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

KOSGEB'in kapasite artışından katma değerli üretime, yeşil ve dijital dönüşümden girişimciliğe kadar birçok konuda özel sektöre yol arkadaşlığı yaptığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Sadece iyi günde değil, afet ve pandemi gibi zor dönemlerde de işletmelerimizin yardımına koşuyor, onların yükünü hafifletecek, onlara nefes aldıracak çok önemli destekler sunuyor ama bugün yepyeni bir program tanıtıyoruz. Birazdan imzalarını atacağımız bu program, gerek içeriği gerekse hedef kitlesi bakımından özel bir yapıya sahip. Adından da anlaşılacağı üzere bu programda, binlerce yıllık tarihimizin yansıması olan geleneksel meslekleri, zanaatları yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Kültürel çeşitlilik bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Bu çeşitlilik, ekonomik hayata da fazlasıyla yansımış durumda. Mimariden giyim kuşama, yeme içme alışkanlıklarından zanaata kadar uçsuz bucaksız bir mirasımız var. Birçok milletin imrenerek baktığı bu eşsiz mirası hem bir hazine hem de bir emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz.