FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğunu tespit edilen toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 29 şüphelinin örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hatla irtibatı oldukları, haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör, ardışık, periyodik arama ve Bylock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edildi. Şüphelilerden 14'ünün ihraç edildiği öğrenilirken, 15'inin ise görevde olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.