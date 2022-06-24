Grup Başkanvekili Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu, bunların yüzü bile kızarmıyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi programlar kapsamında bulunduğu Çanakkale'de AK Parti Yenice ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÜRETTİKLERİ TEK ŞEY YALAN VE İFTİRA
Kılıçdaroğlu'nun Marmaris yangınında helikopter olmadığı eleştirisine tepki gösteren Turan, "İsterdik ki ana muhalefet partisi siyaset ve demokrasi adına değer üretsin; ama ürettikleri tek şey yalan ve iftira. 90 yıllık bir partinin bu ülkeye farklı şeyler vermesi beklenir. Siyaseti yalandan ibaret zannedenlere elbette milletimiz en güzel cevabı verecektir. Bu millet sizden yalan değil; üreten, demokrasiye, Türkiye'nin geleceğine katkı veren bir siyaset bekliyor. Yalanı bu kadar magazinleştiren bir anlayış dünyanın hiçbir yerinde yok. Yalana endeksli, iftiraya güdümlü, hakarete ve tehdide meyilli bir siyasi ahlakı bu topraklar sahiplenmez. Bu tarz, milletimizde karşılık bulmaz. İktidarıyla, muhalefetiyle, tüm siyasi partiler olarak bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar çerçevesinde ülkemizde siyaset yapılmalı" dedi.
ALGIYA OYNUYORLAR
"Hangi açıklamalarına baksak bir yalan dizisi karşımıza çıkıyor" diyen Turan "Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp okuyacağını söylediler, yalan çıktı. Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar." iddiasını ortaya attılar, yalan çıktı. Daha önce görev yapan milletvekillerinin, başbakanların, Meclis başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının emekli maaşları için atılan adımı, "Cumhurbaşkanı zam istiyor" algısıyla yaymaya çalıştılar. Oysa bundan yararlanan Kılıçdaroğlu dahil, çok sayıda CHP'li eski milletvekili vardı. Daha önce "deprem bölgesine gittim, bir tane Kızılay çadırı görmedim" demişti. Halbuki arkasında Kızılay çadırı vardı" diye konuştu.
YANGINA 8 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ
Marmaris'te devletinin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edildiğinin altını çizen Grup başkanvekili Turan konuşmasını şöyle tamamladı:
Orman Genel Müdürlüğü, 27 uçak, 14 helikopter olmak üzere, toplamda 41 hava aracıyla yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bu, canları pahasına yangınla mücadele eden kahramanlarımıza da haksızlık. Kimsenin moral ve motivasyonlarını bozmaya hakkı yok. Tepelerinden uçak geçerken bu açıklamaları yapmaları komik doğrusu. Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu, ancak bunların yüzü bile kızarmıyor.