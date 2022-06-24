Grup Başkanvekili Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu, bunların yüzü bile kızarmıyor

YANGINA 8 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

Marmaris'te devletinin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edildiğinin altını çizen Grup başkanvekili Turan konuşmasını şöyle tamamladı:

Orman Genel Müdürlüğü, 27 uçak, 14 helikopter olmak üzere, toplamda 41 hava aracıyla yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bu, canları pahasına yangınla mücadele eden kahramanlarımıza da haksızlık. Kimsenin moral ve motivasyonlarını bozmaya hakkı yok. Tepelerinden uçak geçerken bu açıklamaları yapmaları komik doğrusu. Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu, ancak bunların yüzü bile kızarmıyor.

