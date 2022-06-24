Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Meclis Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmeye göre Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısı öncesi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı geçen görüşmede karşılıklı olarak Türkiye ile Kırgızistan arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüşler paylaşıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve başka ülkelerdeki FETÖ faaliyetleri hakkında bilgi veren Şentop, birçok ülkenin FETÖ kurumlarını Türkiye'ye devrettiğini ifade etti.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından ulusal güvenlik riski teşkil ettiğini anlatan Şentop, ziyarette bulunduğu dost ve kardeş ülkeleri tehlikeye karşı uyardığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün, faaliyet gösterdiği ülkeler ile Türkiye'nin ilişkilerini bozduğunu dile getirerek Kırgızistan'daki FETÖ faaliyetlerinin sonlandırılmasının dostluk gereği olduğunu kaydetti.