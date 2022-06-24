Son dakika: 3 yıldır bitmeyen çile! İBB kenti toz içinde bıraktı





BU YIL DA BİTİREMEYECEKLER

Projenin bu yıl da tamamlanamayacağını ifade eden İBB Meclis Üyesi Mustafa Koral ise, "Projeye 2017'de başlandı. 2019'dan sonra 2 yıl bekledik. 2021 yılında bitmesi planlanıyordu. Bu hızla çalışırlarsa, 2022 yılında da bitmesi mümkün değil" dedi.