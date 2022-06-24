Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 3 yıldır bitmeyen çile! İBB kenti toz içinde bıraktı
Giriş Tarihi: 24.6.2022 07:01 Son Güncelleme: 24.6.2022 07:12

Son dakika: 3 yıldır bitmeyen çile! İBB kenti toz içinde bıraktı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Son dakika: 3 yıldır bitmeyen çile! İBB kenti toz içinde bıraktı

Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa’ya nefes aldıracak Meydan ve Otopark Projesi, İBB yönetiminin ‘işi ağırdan alması’ nedeniyle toztoprak çilesine dönüştü

İBB yönetimi, Gaziosmanpaşa'ya nefes aldıracak Meydan ve Otopark Projesi'ni bir türlü bitiremedi. 2017 yılında çalışmalara başlanan proje, 2019 yılında yeni İBB yönetimi tarafından bir süre durduruldu.



Artan tepkiler sonrasında 2021 yılında yeniden başlanan çalışmalar, yavaş yürütüldüğü için bitmek bilmiyor. İlçe sakinleri; 2 adet yüzme havuzu, çok amaçlı spor kompleksleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları.



Meydanın yanı sıra 460 araçlık otopark alanı ve kapalı pazar yerinin yer aldığı Gaziosmanpaşa Spor ve Yaşam Merkezi projesinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.



TOZ TOPRAK İÇERİSİNDEYİZ
1973 yılından beri mahallede ikamet ettiğini söyleyen Halil Demirişleyen "Projeden çok umutluyduk. Fakat İBB CHP'ye geçtiğinde inşaat durdu.



2 yıldır hiçbir şey yapmıyorlardı, her taraf toz toprak oldu, otopark sorunu giderek arttı. Vatandaşın yürüyeceği kaldırım bile yok. Projenin, bir an önce bitmesini istiyoruz" diye konuştu.



BU YIL DA BİTİREMEYECEKLER
Projenin bu yıl da tamamlanamayacağını ifade eden İBB Meclis Üyesi Mustafa Koral ise, "Projeye 2017'de başlandı. 2019'dan sonra 2 yıl bekledik. 2021 yılında bitmesi planlanıyordu. Bu hızla çalışırlarsa, 2022 yılında da bitmesi mümkün değil" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 3 yıldır bitmeyen çile! İBB kenti toz içinde bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA