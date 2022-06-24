Son dakika: Bakan Kirişçi’den Marmaris yangınıyla ilgili son dakika açıklaması

Bakan Soylu: Yangının daha geniş alanlarla yayılması engellendi

Bakan Soylu da yaptığı değerlendirmede "Ormancılarımıza yardımcı olan akredite STK'lar dışında sivil girişini engelledik. Sahada sadece profesyonel çalışma yürüttük. Aman birisine bir şey olacak mı? endişesinden ziyade orman yangınını söndürmeye odaklandık ve hava koordinasyonu da çok olumlu oldu. Marmaris'e yangının atlama ihtimaline karşı ki orada bir elektrik trafosu ve çöp toplama merkezi var. O tehlike işareti nedeniyle hava kararana kadar havadan, sonra da karadan olağanüstü bir koordinasyonla o bölgenin tamamını sektör sektör ayırıp söndürdüler.