Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da: Marmaris yangını için incelemelerde bulundu
Giriş Tarihi: 24.6.2022 12:36 Son Güncelleme: 24.6.2022 12:47

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da: Marmaris yangını için incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla’da: Marmaris yangını için incelemelerde bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

Son dakika: Bakan Kirişçi'den Marmaris yangınıyla ilgili son dakika açıklaması

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da: Marmaris yangını için incelemelerde bulundu
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