SON DAKİKA | İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanacak: Vefat haberini alanlar akın etti!

ÜLKEMİZİN MANEVİ REHBERLERİNDEN

Vefat haberinin ardından sosyal medyada #MahmutEfendiHazretleri etiketi altında binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Çok sayıda isim de taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan, manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet; İslam âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaati'ne başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Allah'tan geldik yine O'na döneceğiz. Değeri âlim, hoca, fazıl ve veli insan Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekânı cennet olsun.