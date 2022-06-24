SON DAKİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİ MARMARİS'TE

Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

İlçede salı akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken Dalaman Havalimanı'nda uçak ve helikopter yoğunluğu yaşanıyor.

Uçuşların planlandığı komuta merkezinin de bulunduğu havalimanında uçaklar, su ve yakıt ikmali yaptıktan sonra yangın bölgesine giderek su bırakıyor.