SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, fırtına ve toz aşımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu nedenle sel baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arası) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.