SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

ARANANLAR LİSTESİNE BİR ÇİZİK DAHA

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan , Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile, 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanı yerde kalmadı.