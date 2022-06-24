SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ağır darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2022
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/altNzfxbyr