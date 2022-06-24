Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:52 Son Güncelleme: 24.6.2022 11:55

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ağır darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi
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