SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ağır darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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