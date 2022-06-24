Son dakika: Türkiye’nin yeni keşfi Adana petrolünün akışı görüntülendi

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.
'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.
NE OLMUŞTU?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 'Yakında ilan edeceğiz.' diyerek müjdeyi verdiği petrol rezervi Adana'da çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan çalışmalarda yüksek kalitede olduğu tespit edilen petrol bulundu. Daha önce yabancı şirketlerin bölgede çalışma yaptığı, bin 500 metre derine inildiğini ancak petrol bulunmadığını söyledikleri belirtildi. Ancak TPAO yaptığı aramada bin 350 metre derinlikte petrol rezervini keşfetti. Bölge halkı gelişmeden büyük mutluluk duydu.
ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
İlçeye bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Adana’da çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi | Video