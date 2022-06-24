Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'nin yeni keşfi Adana petrolünün akışı görüntülendi
Giriş Tarihi: 24.6.2022 12:37 Son Güncelleme: 24.6.2022 12:43

Son dakika: Türkiye'nin yeni keşfi Adana petrolünün akışı görüntülendi

Son dakika: Türkiye’nin yeni keşfi Adana petrolünün akışı görüntülendi

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 'Yakında ilan edeceğiz.' diyerek müjdeyi verdiği petrol rezervinin Adana'da olduğu çıkmıştı. Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 'Yakında ilan edeceğiz.' diyerek müjdeyi verdiği petrol rezervi Adana'da çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan çalışmalarda yüksek kalitede olduğu tespit edilen petrol bulundu. Daha önce yabancı şirketlerin bölgede çalışma yaptığı, bin 500 metre derine inildiğini ancak petrol bulunmadığını söyledikleri belirtildi. Ancak TPAO yaptığı aramada bin 350 metre derinlikte petrol rezervini keşfetti. Bölge halkı gelişmeden büyük mutluluk duydu.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

İlçeye bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Adana’da çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi | Video

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Son dakika: Türkiye'nin yeni keşfi Adana petrolünün akışı görüntülendi
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