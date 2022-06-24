Son dakika: Türkiye’nin yeni keşfi Adana petrolünün akışı görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 'Yakında ilan edeceğiz.' diyerek müjdeyi verdiği petrol rezervi Adana'da çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan çalışmalarda yüksek kalitede olduğu tespit edilen petrol bulundu. Daha önce yabancı şirketlerin bölgede çalışma yaptığı, bin 500 metre derine inildiğini ancak petrol bulunmadığını söyledikleri belirtildi. Ancak TPAO yaptığı aramada bin 350 metre derinlikte petrol rezervini keşfetti. Bölge halkı gelişmeden büyük mutluluk duydu.