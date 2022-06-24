YPG’li terörist, Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINAN TERÖRİST TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terörle mücadele ekipleri, Viranşehir İlçe Jandarma timleri ile birlikte yaptıkları fiziki takip neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğünde sorgulaması yapılan örgüt üyesi, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.