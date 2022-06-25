Cerrah adayı, galiz küfürle Diyanet'i hedef aldı! Apar topar paylaşımını sildi

İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımlan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın paylaşımı ile ilgili skandal bir tweet atıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen A. B. D. isimli asistan hadsizlikte zirve yaparak galiz küfürle Erbaş'ı hedef aldı. Olayın ardından sözde akademisyenin tweeti bir anda silmesi dikkatlerden kaçmadı.

İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu,son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberi üzerine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler ve toplumun her kesiminden kişi taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erbaş, "İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

AHLAKSIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNDEN GALİZ KÜFÜRLER



Diyanet İşleri Başkanı'nın taziye dileklerini ilettiği bu mesaj ile ilgili skandal bir tweet atıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde araştırma görevlisi olan A. B. D. isimli şahıs, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak ağza alınmayacak küfürler savurdu.