Haberler Gündem Haberleri Cerrah adayı, galiz küfürle Diyanet'i hedef aldı! Apar topar paylaşımını sildi
Giriş Tarihi: 25.6.2022 19:39 Son Güncelleme: 25.6.2022 19:59

Cerrah adayı, galiz küfürle Diyanet'i hedef aldı! Apar topar paylaşımını sildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi A. B. D., sosyal medya hesabından galiz küfürle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı. A. B. D., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımı kaldırdı.

İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımlan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın paylaşımı ile ilgili skandal bir tweet atıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen A. B. D. isimli asistan hadsizlikte zirve yaparak galiz küfürle Erbaş'ı hedef aldı. Olayın ardından sözde akademisyenin tweeti bir anda silmesi dikkatlerden kaçmadı.

İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu,son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberi üzerine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler ve toplumun her kesiminden kişi taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erbaş, "İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

AHLAKSIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNDEN GALİZ KÜFÜRLER

Diyanet İşleri Başkanı'nın taziye dileklerini ilettiği bu mesaj ile ilgili skandal bir tweet atıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde araştırma görevlisi olan A. B. D. isimli şahıs, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak ağza alınmayacak küfürler savurdu.

APAR TOPAR SİLDİ...

25 Haziran 2022 tarihinde saat 03.33'te atıldığı belirlenen tweette küfürler savuran A. B. D. isimli akademisyenin bir anda tweetini silmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Cerrah adayı, galiz küfürle Diyanet'i hedef aldı! Apar topar paylaşımını sildi
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