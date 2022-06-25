Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Yunanistan açıklaması: Bu taktiklerle daha fazla başarısızlığa mahkumlar

Yunanistan'ın kendi ulusal çıkarlarını geliştirmek için Türkiye, ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları kullanmaya çalışmanın öngörüden uzak bir politika olduğuna dikkati çeken Altun, bunun uzun vadede bölgedeki Yunan çıkarlarına ya da barışa hizmet etmeyeceğini söyledi.

"TÜRK TOPLUMU BU BÖLGEDE BARIŞ VE UYUM İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYOR"

"Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sorumsuzca sergilediği sayısız eylemlere rağmen Türkiye, diplomasiye ve diyalog yoluyla bulunan çözümlere bağlı kalmaya devam etmektedir." ifadelerini kullanan Altun, bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunacağını söyledi.

Yunan politikacılar ile bazı Batılı liderlerin, Türkiye aleyhine propaganda yapmanın uzun vadede kimseye fayda sağlamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Altun, iç siyasi destekteki kısa vadeli pürüzlerin geçici olduğunu ve pek çok Avrupa liderinin bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişteki ilişkilerinden bildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, diplomasiye ve siyasi çözümlere kuvvetle inandıklarını, ülkenin temel ulusal güvenlik çıkarlarını korumaktan taviz vermediklerini vurgulayan Altun, Türk toplumunun tıpkı Yunan toplumunun geniş kesimleri gibi bu bölgede barış ve uyum içinde yaşamak istediğini kaydetti.

"YUNANİSTAN'IN BÖLGEDE KALICI BARIŞ İÇİN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARAR VERMESİNİ UMUYORUZ"

Altun, Türkiye ile Yunanistan'ın kültürleri, gelenekleri ve toplumlar arasındaki ortaklıkların, farklılıklardan daha çok olduğuna dikkati çekerek Avrupa kıtası, Karadeniz ve Orta Doğu'nun yapısal değişimler ve güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, dünyanın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in başka bir çatışma bölgesine dönüşmesine ihtiyacı olmadığını vurguladı. Fahrettin Altun, "Yunanistan'da soğukkanlılığın galip gelmesini ve Yunan politikacıların bölgede kalıcı barışı sağlamak için Türkiye ile birlikte çalışmaya karar vermesini umuyoruz. Aksini yapmak onlar için büyük bir stratejik başarısızlık olur. Ayrıca Batılı liderleri de gereksiz gerilimler yaratarak Yunanistan'ı Türkiye ile zıt düşmeye teşvik eden eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.